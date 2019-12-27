Yozgat'ta kar tatili var mı? 27 Aralık Yozgat'ta okullar tatil mi?

27 Aralık Yozgat'ta okullar tatil mi? sorusu özellikle öğrenciler tarafından merak ediliyor. Alınan son hava durumu raporuna göre Yozgat'ta geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışı devam edecek. Yurdun birçok farklı bölgesini etkisi altına alan kar yağışı Yozgat'ı da etkiledi. Öğrenciler de 27 Aralık Yozgat'ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat’ta okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

YOZGAT HAVA DURUMU

YOZGAT VE İLÇELERİNİN HAVA DURUMU

Yozgat: Karla karışık yağmurlu, en düşük hava sıcaklığı 1, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Akdağmadeni: Çok Bulutlu, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Aydıncık: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 0 en yüksek 2 derece olması bekleniyor.

Boğazlıyan: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 6 derece olması bekleniyor.

Çandır: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Çayıralan: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Çekerek: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı 1 en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Kadışehri: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı 0 en yüksek 6 derece olması bekleniyor.

Saraykent: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı 2 en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Sarıkaya: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı 1 en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Sorgun: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Şefaatli: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 4 derece olması bekleniyor.

Yenifakılı: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 1 en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Yerköy: Kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığı eksi 2 en yüksek 3 derece olması bekleniyor.