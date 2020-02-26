26 Şubat'ta okullar tatil mi? Malatya son dakika okullar tatil oldu mu?

26 Şubat’ta okullar tatil olup olmadığı merak ediliyor. Malatya’da okullar tatil mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi bir çok ilde hissedildi.

MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi yer almıyor.

MALATYA’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurduğun depremin büyüklüğünü 5.0 olarak revize etti.

MALATYA'DAKİ DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Malatya'daki deprem Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi bir çok ilde hissedildi.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.