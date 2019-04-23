BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Nisan BİM indirimli ürünler listesinde neler var?

26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. BİM bu hafta müşterilerine yeni bir sürpriz sunuyor. BİM 26 Nisan aktüel ürünler listesinde Huawei Y5 2018 model cep telefonu dikkat çekiyor. Huawei Y5 2018 model cep telefonu 899,00 TL'den satışa sunulacak. Herhafta cuma günleri raflarda yerini alan BİM aktüel ürünleri tüm müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünleri tüketicileri ile buluşturan BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. 26 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Huawei Y5 2018 cep telefonu 899,00 TL'den, 6'lı porselen pasta tabağı 32,90 TL'den, Porselen Demlik 27,90 TL'den, 2 katlı porselen kurabiyelik 24,90 TL'den, Buharlı ütü Skywalk 179,00 TL'den satışa sunulacak.

26 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM 19 NİSAN AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VARDI?

BİM 19 Nisan aktüel ürünler listesinde PS4 500 GB + Red Dead Redemption 2 1,799,00 TL'den, Smart Arçelik A.Ş servis garantisi Çamaşır Makinesi 8 Kg A+++ 1000 Devir 1,099,00 TL'den, Reeder M78 Tablet 299,00 TL'den, Drone Corby 249,00 TL'den ve HP marka Wi-Fi Yazıcı Deskjet 2620 All-In-One 175,00 TL'den satışa çıkarılıyor.