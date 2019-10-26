Sayısal Loto sonuçları 26 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 2 kez çekiliyor. İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları ‘aksam.com.tr’ adresi üzerinden yayınlanıyor. Bir önceki çekilişten 1.282.530,45 TL devir tutarı bulunuyor. Haberimiz içerisinden 26 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

26 EKİM 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları; Çarşamba akşamları 21:45, Cumartesi akşamları ise 21:15’te açıklanıyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SAYISAL LOTO 23 EKİM SONUÇLARI

23 Ekim sonuçları: 07, 17, 28, 30, 36, 41

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …