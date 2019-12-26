26 Aralık Mersin'de okullar tatil mi? Tarsus'ta okullar tatil oldu mu?

26 Aralık Mersin'de okullar tatil mi? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Adana'da sağanak yağıştan dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar sebebiyle bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 26 Aralık Tarsus'ta okullar tatil oldu mu? sorusunun aynıtı haberimizde..

26 ARALIK MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

24 ARALIK İÇİN AÇIKLAMA YAPILMILŞTI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır.

* Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor.