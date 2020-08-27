26 Ağustos Çarşamba Türkiye koronavirüs tablosu! Koronavirüs vaka ve yoğun bakım hasta sayısı kaçtır?

Türkiye’de pandemiye dair son dakika gelişmeleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 26 Ağustos günlük koronavirüs tablosu dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koronavirüs tablosunda ülkemizdeki son durum detaylı ve şeffaf bir şekilde ele alıyor. Yapılan test sayısı, günlük iyileşen ve virüse yakalanan kişi sayısı koronavirüs tablosundan belirtiliyor.

26 AĞUSTOS GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Ağustos koronavirüs Türkiye tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

DÜNYADA SON DURUM NEDİR?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 70 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 823 bin 687 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 70 bin 879'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 620 bin 968 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 626 bin 224 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 956 bin 36 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 182 bin 412 kişi yaşamını yitirdi.