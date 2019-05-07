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2,5 yıl sonra şehit oldu

2,5 yıl sonra şehit oldu

Beşiktaş Vodafone Park'ta düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş 2,5 yıl sonra şehit oldu.

Beşiktaş Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırıdan bu yana yaklaşık 2,5 yıldır hastanede tedavi gören polis memuru, şehit oldu. Şehidin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şehit Muammer Ateş'in cenazesinin memleketi Bayburt'ta toprağa verileceği öğrenildi. 

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park’ta oynanan müsabaka sonrasında yapılan hain saldırıda ağır yaralanan Polis Memurumuz Muammer Ateş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Şehidimize Allah (c.c.) rahmet eylesin. Ailesi, yakınları ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İHA

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