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  3. 25 metre derinliğindeki inşaat temelinden ilginç görüntüler

25 metre derinliğindeki inşaat temelinden ilginç görüntüler

25 metre derinliğindeki inşaat temelinden ilginç görüntüler

Bilecik'te yapılacak olan iş merkezinin temel çalışmaları sırasında bir bayan görevlinin yaklaşık 25 metrelik çukurdan kepçeyle yukarı çekilmesi görüntüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde bulunan Elmas Büfe ve Çay Bahçesi olarak bilinen alan, Bilecik Belediyesi tarafından 2017 yılında yıkılmıştı. İki yıl boyunca harabe halinde kalan belediyeye ait alana bir iş merkezi yapılması ihalesini alan firma çalışmalarına başladı. Temel çalışmaları devam eden iş merkezi inşaatında ilginç görüntü bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 25 metre derinliğindeki temel alanında çalışan bir bayan görevli, bir iş makinesinin önündeki kepçenin içine binerek yukarı çekildi. Kepçeden inip ellerini ve üzerini temizleyen bayan hiç bir şey olmamış gibi işine devam etti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu an ve an kaydedildi. 

İHA

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