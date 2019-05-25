25 Mayıs nöbetçi noterler listesi! Nöbetçi noterler nerelerde var?

25 Mayıs nöbetçi noterler listesi herkes tarafından merak ediliyor. Nöbetçi noterler nerelerde var? sorusunun yanıtı noter işlemi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Nisan Cumartesi günü nöbetçi noter uygulaması başlatılmıştı. Uygulamaya yoğun ilgi gelemesinin hemen ardından Adalet Bakanlığınca, illerdeki nöbetçi noterlik uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle aralarında turizm merkezi konumundaki Marmaris, Bodrum, Fethiye, Kuşadası, Edremit'in de bulunduğu 12 ilçede noterlerin hafta sonları da hizmet vermesi kararlaştırıldı. 25 Mayıs nöbetçi noterler listesini sizler için derledik...

25 MAYIS NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ

Nöbetçi noterler listesine Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLER NERELERDE VAR?

Hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa Yakası'nda olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Bakanlık, gösterilen ilgiyi de dikkate alarak, uygulamanın kapsamının genişletilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, noter sayısının fazla olduğu, ticari işlemlerin yoğun gerçekleştiği, turizm merkezi konumundaki ilçelerde nöbetçi noterlik uygulamasının başlatılması değerlendirildi. Buna göre, Antalya'nın Alanya ve Manavgat, Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris, Şırnak'ın Silopi, Balıkesir'in Edremit, Bursa'nın İnegöl, Mersin'in Tarsus, Tekirdağ'ın Çorlu, Kocaeli'nin Gebze, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hafta sonları nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek. Bu ilçelerdeki nöbetçi noterlikler, illerde olduğu gibi 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi noterlikler, öğle tatilinde de mesai yapacak.

NOTERDE YAPILACAK İŞLEMLER

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,

– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

– Vakıf senedi,

– Aile vakfı senedi,

– Tanıma senedi,

– Muvafakatname,

– Sulhname,

– Yeddiemin senedi,

– Rehin senedi,

– Borç senedi,

– Fesihname,

– İbraname,

– Beyanname,

– Şahadetname,

– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,

– Emanetleri saklama tutanağı,

– İfade tutanağı,

– Tespit tutanağı,

– Vekaletname,

– Defter onaylanması,

– Çevirme,

– Örnek çıkartma,

– İmza sirküleri,

– Protesto işleri,

– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri