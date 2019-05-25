25 Mayıs günlük burç yorumları: Burcunuz bugün size ne diyor?

Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesi olarak biliniyor. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş’e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz. Yani doğduğunuz sırada Güneş’e doğru baktığınızda, eğer onun yoğun ışığı olmasa idi, göreceğiniz bir burç olacaktı. Günlük burç yorumları insanlar tarafından ilgi görüyor. 25 Mayıs günlük burç yorumları astroloji takipçileri tarafından araştırılıyor. Burcunuz bugün size ne diyor? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

25 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; gün içinde arkadaşlarınla organizasyonlara katılabilir, aynı görüşü paylaştığın gruplarla bir araya gelebilirsin. Geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için yapacağın eylemlerde fazla istekli ve iyimser olabilirsin. Fakat akşam saatlerinde Ay boşluğa gireceğinden yeni bir girişimde bulunmamalısın.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün iş ve sosyal hayatında kendini ifade edebileceğin ortamlar içinde bulunabilirsin. Finansal konularla ilgili düşüncelerini hayata geçirebilir, somut adımlar atabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde ise davetlere ya da grup organizasyonlarına katılabilir, keyifli zamanlar geçirebilirsin.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; fikir birliğine vardığın kişilerle iş birliği yapabilir, ortaklık ya da evlilikle ilgili kararlarını yürürlüğe sokabilirsin. Ufkunu açan, olaylara daha objektif ve iyimser bir gözle bakmanı sağlayan ortamlarda bulunabilirsin. Akşam saatlerinde sosyal hayatın hareketlenebilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bugün ortak kaynakların kullanımında bağımsız kararlar almak isteyebilir ya da projelerini gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütmek için ihtiyacın olan artı finansal desteği bulabilirsin. Ancak girişimlerini sabah saatlerinde bitirip sonrasında işlerini tamamlamaya ve sonuç almaya odaklanabilirsin.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; güne ilişkilerine odaklanarak ve çevrendekilerle iletişim halinde başlayabilirsin. Sevdiklerinle önümüzdeki birkaç günü planlayabilir, keyif alacağın programlar yapabilirsin. Mümkün olduğunca sabah saatlerinde işini bitirmende fayda var. Çünkü sonrasında başkalarının ihtiyaçları için koşturman gerekebilir.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; iş ve aile hayatını dengelerken fazlasıyla yorulduğundan, çalışırken konforunu da gözetebilirsin. Hayatınla ilgili aldığın kararları uygulamaya koyabilir, gününü programladığın şekilde işlerini yaparak geçirebilirsin. Akşam saatlerinde ise olayları kontrol etmekten vazgeçerek akışta kalmayı tercih edebilirsin.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; güne heves ve heyecanla başlayabilir, aşk ilişkilerinde cesur davranışlar sergileyebilir, sevdiklerine kendini ifade edebilirsin. Yakın çevrenden alacağın destekle kişisel gelişimine katkıda bulunacak adımlar atabilirsin. Akşam saatlerinde gelen haberler keyfini yerine getirebilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; ekonomik konularla ilgili iyimser adımları atmak için gereken cesareti bulabilir, yatırımlarını kimseye danışmadan bireysel kararlar alarak yönlendirebilirsin. Fakat girişimlerini sabah saatlerinde tamamlamalısın zira sonrasında ailenle zaman geçirmekten daha fazla keyif alacaksın.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; son günlerin hareketliliği ve girişimlerinden sonra artık kafanı toplayarak ne istediğine karar verebilir, attığın adımlarla ilgili durum değerlendirmesi yapabilirsin. Duygularını ifade ederek, içinden geçenleri yakınlarınla paylaşabileceksin. Akşama doğru bir yolculuğa çıkabilirsin.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; ekonomik konularla ilgili girişimlerini sonuçlandırmak için kulislerden destek alabilirsin. Tek başına ve kimseden fikir almadan harekete geçsen de sağduyulu davranabilecek ve kararlarının arkasında durabileceksin. Günün ilerleyen saatlerinde daha paylaşımcı ve objektif olabilirsin.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; geleceğe dair hedef ve ideallerini gerçekleştirmek için ilişkilerden destek görebilir, arkadaşlarınla organizasyonlar yapabilir, keyifli ortamlarda bulunabilirsin. Aldığın kararları uygulayacak fırsatlar ayağına gelebilir. Akşama doğru bu istikrarı koruyamayabilir, aklına estiği gibi davranabilirsin.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; bugün iş ve sosyal hayatınla ilgili gelişmeleri uzaktan izlemeyi, olayları kontrol etmeden, kendi içinde çözüm üretmeyi tercih edebilirsin. Gün içinde yalnızlığa ihtiyaç duysan da sonrasında birkaç kişiyle fikir alış verişinde bulunmak ve kısa zamanda harekete geçmek için program yapabilirsin.