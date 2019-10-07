2.5 aylık kardeşini pencereden attı

İddiaya göre ailenin 3 çocuğundan ortancası Ç. A. (11), bebeği 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. Odaya dönen anne, açık camdan dışarı baktığında bebeğini kanlar içinde gördü.

Hastaneye kaldırılan minik Çınar, kurtarılamadı. Olay sonrası karakola götürülen Ç. A., ifadesinin ardından, devlet korumasına alınıp, Aile Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’ne yerleştirildi.

‘ARTIK ÜŞÜMEZ NEFES ALMIYOR’

Komşu Mehmet Sağıroğlu, olayı şöyle anlattı: “Annesi Ç.A.’nın elinde battaniyeyi görünce ‘Çınar üşür, bunu niye aldın’ demiş. Çocuk da ‘Artık üşümez, nefes almıyor’ deyince Tülay camdan bakıp feryat etmiş.”