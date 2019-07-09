Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,734
  • 6,4243
  • 255.352
  • 97795.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu

24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu

24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu

Sunuculuğunu Zeynep Türkoğlu’nun yapacağı Zamanın Ruhu, özel konu ve konuklarıyla, her Perşembe saat 21:00’de, 24 TV'de izleyiciyle buluşacak.

Algılar, Olgular, Gerçekler ve Yalanlar…

Bütün bildiklerinizi unutun! yo, hayır, hepsini değil, ama gelin sorulara Zamanın Ruhu’ndan bakalım, oradan okuyalım…
Zaman Modern, İnsan ve İhtiyaçlari Eski…

Bugün hiç bilmediğimiz sorularla mı boğuşuyoruz, yoksa bilindik dertleri yeni baştan mı okuyoruz? Ezberleri bozuyoruz. 

Hayatımıza değen, dokunan meselelere zamanın ruhundan, bazen biraz o çerçeveyi de zorlayarak bakıyoruz.

Algılar, olgular, gerçekler ve yalanlar farklı konu ve konuklarla Zamanın Ruhu’nda.

Zamanın Ruhu; Her Perşembe saat 21.00’de 24’te…

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yağmur Sarnıç eşini böyle tehdit etti
'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
<p>Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen Elif isimli bebeğine ‘cranium bifidum’ te

Kafasında Kitleyle Doğan ´Elif´ Bebek Ameliyat Edilmeyi Bekliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması... Yavuz Avrupa'yı rahatsız etti!