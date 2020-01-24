24 Ocak Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati haberimizde..
24 Ocak Cuma namazı saat kaçta? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Cuma günleri Müslümanlar için önemli günler arasında bulunuyor. Cuma gününde Müslümanlar farz olan cuma namazı ibadetini yerine getirebilmek için camilere akın ediyor. Dört rekatlık cuma namazı her ilde farklı saatlerde kılınıyor. Cuma saatini kaçırmak istemeyenler 24 Ocak Cuma namazı saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
24 Ocak Cuma namazı saat kaçta? sorusu Müslümanlar tarafından arama motrounda yoğun olarak aranıyor. Her hafta Cuma olduğu gibi bu hafta da müslümanlar cuma namazı için camileri dolduracak. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde Cuma namazını kaçırmak istemeyen müminler cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati haberimizde..
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24 OCAK CUMA NAMAZI SAATLERİ
İSTANBUL: 13:21
ANKARA: 13:05
İZMİR: 13:28
BURSA: 13:21
BALIKESİR: 13:25
KONYA: 13:07
ADANA: 12:56
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.