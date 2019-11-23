24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? Erkek- kadın en güzel Öğretmenler Günü hediyeleri..

24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi ne alınır? sorusu öğretmenler gününe bir gün kala yoğun olarak araştırılıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen öğrenciler en güzel, yaratıcı hediyeleri almak için intertte araştırmalarına devam ediyor. Her vatandaşın kendi bütçesine uygun hediyeler bulunuyor. Erkek- kadın en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyeleri haberimizde sizlerle..

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ (KADIN)

En güzel çiçeklerden bir buket yada teraryum

Şıklığından ödün vermeyen öğretmenlere: Fular

“Risk almayalım hediye alalım diyenlere”: Parfüm

Kişiye özel yılın en iyi öğretmeni yastık

“Öğretmenim hasta olmasın” diyenlere: Bere

Öğretmenlerin her daim yanında olan: Çanta

İstiridye içinde gerçek inci kolye

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ (ERKEK)

Kol düğmesi

Öğretmenlere özel mesajlı kahveler

Klasik öğretmen sözleri kupa bardak

Öğretmene özel hediye sepeti

Fotoğraflı en iyi öğretmen madalyonu

Öğretmene özel prestijli Hediye seti

En başarılı öğretmen ödül hediye seti

En güzel kravat

Şık kol saati