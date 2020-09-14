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  • 24 ayar altın kaplamalı baklava görenleri şaşırtıyor! Dilimi 550 TL
14 Eylül 2020 Pazartesi 10:54 | Son Güncelleme:

24 ayar altın kaplamalı baklava görenleri şaşırtıyor! Dilimi 550 TL

24 ayar altın kaplamalı baklava görenleri şaşırtıyor! Dilimi 550 TL

Bursa'da bir baklavacı 24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın bir dilimi 550 liradan satılıyor. Baklavacı amacının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi. 

DHA'da yer alan habere göre; Bursa’nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.

Baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı. Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi. 

Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı” dedi.

Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı” dedi.

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