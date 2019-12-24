24 Aralık Mersin'de okullar tatil mi? Mersin'de bugün okullar tatil edildi mi?

Mersin’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 24 Aralık Mersin’de okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklenildiğini açıklandı. Oeki okullar tatil oldu mu?

MERSİN’DE OKULLAR TATİL OLDU MU?

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır.

* Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor.

MERSİN HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana’nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.