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  3. 24 araç küle dönmüştü! Zanlı hakkında şoke eden gerçek

24 araç küle dönmüştü! Zanlı hakkında şoke eden gerçek

24 araç küle dönmüştü! Zanlı hakkında şoke eden gerçek

Bursa'da geçtiğimiz hafta sonu Yedi Emin otoparkında bulunan 24 aracın yandığı olaya sebebiyet verdiği tespit edilen kişi yakalandı. 30 yaşındaki yüzde 65 zihinsel engelli olan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karanî Mahallesi Vefa Sokak'ta bulunan yed-i emin deposunda yangın çıktı. Yangında 24 araç küle dönerken, yangının otoparkın yakınında yakılan bir ateş sebebiyle çıktığı iddia edildi.

İHA'da yer alan habere göre, iddia üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde E.G. (30) isimli şahsın otopark yakınında ateş yaktığını tespit etti. Şahsi takibe alan ekipler E.G'yi gözaltına aldı. Yüzde 65 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahsın savcılık sorgusu devam ediyor.

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