23 Nisan kutlama mesajları ve şiirleri! Resimli, kısa ve uzun 23 Nisan mesajları haberimizde!

23 Nisan mesajları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Resimli, kısa ve uzun 23 Nisan mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Bu özel günde vatandaşlar sosyal medya hesaplarından resimler yayınlıyor, sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. Haberimiz içerisinden 23 Nisan kutlama mesajlarına ulaşabilirsiniz.

23 NİSAN MESAJLARI

”23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar sizler, Türkiye’ yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Yüce milletimizin ve devletinin geleceği olan yavrularımız; sizler milletimiz ve ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağısınız. Siz; sizden sonra gelecek olan nesillerin, sizler gibi mutlu ve umutlu olabilmesi için büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Bu nedenle size inanıyor ve sonsuz bir güven duyuyoruz. Biliyoruz ki, yarınlarımız emin ellerdedir.

”Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyet Türkiye’si ile kazanılan birikim ve tecrübe yolumuzu aydınlatacaktır. 23 Nisan’ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Bu, milletimizin ve Atatürk’ün siz çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

Ülkemizin hangi şartlarda, hangi zorluklarla kurulduğunun çocuklarımıza iyi öğretilmesi, iyi özümsetilmesi; hiç kuşkusuz onların, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma ve ülkemize faydalı olma azimlerini, kuvvetlerini artıracaktır.

”Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Eğer; bugün dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca insan dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insani değerlerle birbirlerine sarılabiliyorlar, birbirleriyle kaynaşabiliyorlarsa, bunda, yıllardır dünya çocuklarının kaynaşma merkezi olan Ülkemizdeki Çocuk Bayramı’nın payını göz ardı etmek mümkün değildir.

”Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 NİSAN ŞİİRLERİ

1 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk’ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

Hakkı ERCAN

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

Bugün bizim günümüz

En büyük düğünümüz

Yaşa sen 23 Nisan

Yayıldı bak ünümüz.

Atatürk bize verdi

Kutlayın,koruyun dedi

Yurduma değen eli

Yiğitçe yere serdi.

Yüreğimde ki sevinç

Yansıdı bak bayrağa

Kalktık bak gidiyoruz

Atatürk’le atağa

Sevinç, coş bugün senin

Bayrak salla Dünyaya

Özgürce yaşamak hakkın

Gelen, 23 Nisanla..

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

Şu yirmi üç Nisan’ı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar;

Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez

Bana onun tadını,

Ata’m çocuk bayramı

Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Gün aydın, gözün aydın,

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.

İşte neşe, işte haz,

Sevincin çok, derdin az.

Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün,

Seyir için bu töreni,

Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,

Saygıyla an bugün,

O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

İşte 23 nisan

Geldi yine büyük bayram

İnsanlara Neşe katan

Atamızdan armağan

Herkes bekler bu anı

Sokaklarda bahar havası

İçlerde sevgi ataya saygı

Bayraklar kaplar her yanı

Bu gün güneş değil

bayrak açsın

Dereler su gibi değil

Gür gür aksın

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ