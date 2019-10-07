Gratis 22 Kasım Black Friday indirim kataloğu!

Gratis 22-25 Kasım Black Firday indirimi! Zincir mağazalardan olan Gratis " Black Friday'den bize ne! Bu perşembe..." sloganı ile indirimlere başladı. 22-25 Kasım arasında gerçekleşecek olan indirimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gratis indirim listende birbirinden farklı ürünler yer alıyor. İşte 22-25 Kasım Gratis indirim kataloğu! Peki listede neler var? Detaylar haberimizde..



