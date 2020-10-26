26 Ekim 2020 Pazartesi 07:00 | Son Güncelleme:
220 şişe sahte içkiyi piyasaya sürecekti
- SONER KAN
Adana polisi, Onur Mahallesi'nde bir eve ‘sahte içki' üretildiği istihbaratı üzerine baskın düzenledi.
Adana polisi, Onur Mahallesi’ndeki bir evin kaçak imalathaneye dönüştürülüp, burada ‘sahte içki’ üretildiği istihbaratı üzerine adrese baskın düzenledi. Operasyonda; ünlü markalara ait birer litrelik şişelere konularak, satışa hazır hale getirilen 2 bin 200 litre sahte viski ele geçirildi. 220 şişeye el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.
17’LİK GENÇ ZEHİRLENDİ
Zonguldak’ta ise Ö.F.S. (17) ve iki arkadaşı birlikte sahte içki yapıp içti. Ardından komaya giren genç, hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen Ö.F.S.’nin hayati tehlikesi sürüyor.