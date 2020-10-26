220 şişe sahte içkiyi piyasaya sürecekti

Adana polisi, Onur Mahallesi’ndeki bir evin kaçak imalathaneye dönüştürülüp, burada ‘sahte içki’ üretildiği istihbaratı üzerine adrese baskın düzenledi. Operasyonda; ünlü markalara ait birer litrelik şişelere konularak, satışa hazır hale getirilen 2 bin 200 litre sahte viski ele geçirildi. 220 şişeye el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

17’LİK GENÇ ZEHİRLENDİ



Zonguldak’ta ise Ö.F.S. (17) ve iki arkadaşı birlikte sahte içki yapıp içti. Ardından komaya giren genç, hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen Ö.F.S.’nin hayati tehlikesi sürüyor.