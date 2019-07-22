Burcunuz bugün size ne anlatıyor? 22 Temmuz günlük burç yorumları!

22 Temmuz günlük burç yorumları arama motorunda araştırılan konular arasında yerini aldı. Özellikle astrolojiye ilgi duyanlar güne burç yorumlarını başlıyor. Günlük burç yorumları aşk, para, sağlık gibi konularda tavsiyeler verebiliyor. 22 Temmuz günlük burç yorumları için Yazar Dr. Şenay Devi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun yorumları yazısını okuyabilirsiniz..

KOÇ 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Midenizle ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Aile, sevgi kavramları önem kazanacak. İlişkilerinizde ihtiyacınızın ne olduğunu kavrayacak kendinizi geliştirmenin yollarını bulacaksınız.

BOĞA 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yarım kalan pek çok şey tamamlanıyor. Maddi manevi zenginlikleri kucaklamaya hazır olun. Meslek hayatınızda hızla tanınacak pozitif ilerlemenizle kazanımlarınızı artırabileceksiniz.

İKİZLER 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Refah düzeninizi arttıracak yatırımlara yönelmek için harekete geçeceksiniz. Zamanınızı, enerjinizi, ihtiyaçlarınızın farkına varmanız için değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tecrübelerinizi yaşamınıza aktarmalı, bırakmayı öğrenmeli, yeteneklerinizin hakkını vermelisiniz. Bu Ay tutulmasıyla çabalarınızı değerlendirebilirsiniz.

ASLAN 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişten gelen travmalarınız emekleriniz için özgürleşme, yenilenme, arınma fırsatıyla karşı karşıyasınız. Aşka emeğe yüreğinizi adamakta tereddüt etmemeli.

BAŞAK 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bencilliklerinizden uyanışa geçeceğiniz etkiler söz konusu. Başkalarından kaynaklı sorunlar sizleri sertleştirmiş. Şimdi bu ağırlıklardan kurtulmanın tam zamanı.

TERAZİ 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir, yenilgilerinizi zafere çevirebilirsiniz. Sorun yaşadığınız kişilerle uzlaşı çerçevesinde çözüm odaklı ilerleyin.

AKREP 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mücadele verdiğiniz şeyleri yenilemelisiniz. Uğraştığınız sorunlara duygusal çözümler aramak yerine gerçekçi olmalısınız. Başarılı olmak istiyorsanız özünüzdekini ortaya koymalısınız.

YAY 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birlikte çalıştığınız kişilerin size verdiği zararları görebilir, bugüne kadar fark ettiremediğiniz şeylerin gün yüzüne çıkmasıyla farkındalık kazanabilirsiniz.

OĞLAK 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ne kadar ihmal ettiğinizi fark edeceksiniz. Ay tutulması kalbinizi korumayı öğrenmenin bir yolu olacak. Sınırlarınızı aşıp engellerden uzaklaşacaksınız.

KOVA 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda önemli değişiklikler söz konusu olabilir. Sektör değiştirebilir, farklı alanlarda başarıyı yakalayabilirsiniz. Agresif davranışlardan uzak durun.

BALIK 22 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizden şüpheye düştüğünüz konularda farkındalığınız artıp gerçeklere erişmenizi sağlayacak. Şimdi yapabileceklerinizin idrakıyla güvenmeyi öğreneceksiniz.