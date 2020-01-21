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  3. 21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri.. En güzel Dünya Sarılma Günü fotoğrafları sizlerle..

21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri.. En güzel Dünya Sarılma Günü fotoğrafları sizlerle..

21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri.. En güzel Dünya Sarılma Günü fotoğrafları sizlerle..

21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan’da kutlanmış. O günden bu güne dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor. İnsanlar bu günü sosyal medyada kutlamak için 21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri ve fotoğraflarını merak ediyor. İşte yanıtı..

21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dünya 21 Ocak tarihinde, Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü kutlanıyor. Dünya Sarılma Günü, insanlara sıcak ve sevgi dolu bir kucaklaşmanın ne güzel olabileceğini hatırlatıyor. Bu özel günü sevdikleriyle güzel bir fotoğraf paylaşarak geçirmek isteyenler 21 Ocak Dünya Sarılma Günü sözleri ve fotoğraflarını araştırıyor.. 

21 OCAK DÜNYA SARILMA GÜNÜ SÖZLERİ 

Sarıl ki, kurak topraklarımda sevdiğin çiçekler açsın. 

Bana dünyayı kucakla deseler anneme sarılırım. Zamanınız varken bol bol sarılın.

Bugün 21 Ocak Dünya Sarılma Günü. İçten ve sevgi dolu bir kucaklaşmanın verdiği mutluluğu hissetmek için siz de sevdiklerinize sarılmayı ihmal etmeyin

Sarılmak, iki yaralı ruhun birbirine merhem olma çabasıdır.

Bir insanın kollarıyla yapabileceği en güzel şeydir; sarılmak.

Gel, sarılınca her şey geçer..

Kıymet bilmek; Kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken, sımsıkı sarılmaktır.

Ne güzel şeydir sarılmak, her şeyden bir tutam katar...

Eğer sarıldığında kendinden geçiyorsan, doğru kişiye sarılıyorsun demektir. 

21 OCAK DÜNYA SARILMA GÜNÜ FOTOĞRAFLARI 


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