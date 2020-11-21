21 Kasım Meteoroloji hava durumu: İstanbul'da sağanak ve kuvvetli rüzgara dikkat
21 Kasım Meteoroloji hava durumu tahminine göre İstanbul'da aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışı uyarısı yapıldı.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.
AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelerde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kaydedildi.
İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14