21 Kasım cumartesi bugün sınav var mı? Bugün ne sınavı var?

Bugün ne sınavı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu da 2020-Adli Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat, 2020- İdari Yargı, 2020-İcra ile 2020-KPSS (Ortaöğretim) Sınavları uygulanacak. Sınav oturumları farklı saatlerde gerçekleşecek.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat), 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı), 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

21 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30’dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.