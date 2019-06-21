Yaz GünDönümü 2019 Google'da Doodle oldu! 21 Haziran Yaz GünDönümü nedir?

Yaz GünDönümü nedir? 21 Haziran Cuma günü Google’da Doodle olan Yaz GünDönümü, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Yaz GünDönümü Doodle’ını gören bireyler araştırma yapmaya başladı. Kuzey Yarım Kürede bu tarihten sonra günler kısalmaya devam ederken Güney Yarım Kürede uzamaya başlayacak. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümleri mevsimler arası geçiş olarakta bilinmektedir. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelirken Güney Yarım Küreye eğik açıyla gelecek. 21 Haziran tarihi aynı zamanda Kuzey Yarım Kürede Yaz ayının başlangıcı olarakta bilinmektedir. İşte Yaz GünDönümü ile ilgili tüm detaylar

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran yaz gündönümü; yılda 2 kez tekrarlanan, Güneş'in Dünya'ya, Ekvator çizgisine en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Günlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı dönemlerdir. Yaz gündönümünde Güneş ışıkları Yengeç Dönencesi'nde dik olarak gelir.

21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de günler kısalmaya, Güney Yarımküre'de uzamaya başlar. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsiminin başı, Güney Yarımküre'de ise kış mevsiminin başlangıcı sayılır. Bazı ülkelerde ise yaz veya kış mevsiminin tam ortasıdır. Güney Yarımküre'de en kısa gün, Kuzey Yarımküre'de ise en kısa gece yaşanır. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de gölgelerin en kısa olduğu gündür.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖMÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1.Dünya'nın Kuzey Yarımküresi Güneş'e daha yakındır.

2.Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlar.

3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.

4.Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.

5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.

6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.

7.Kuzey Yarımkürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarımkürede ise en uzun gölgesi oluşur.

8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.