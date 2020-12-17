21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi mi olacak? NASA onaylı elektrik kesintisi var mı?

21 Aralık 2020 tarihiyle ilgili sözde Astrologların ve gökbilimci insanların yaptığı açıklamalara göre elektirik kesintisi yaşanacağı iddia edildi. 21 Aralık tarihinde NASA onaylı elektrik kesintisinin yaşanacağı iddiası sosyal medya üzerinden dilden dile dulaştı. Peki 21 Aralık elektirik kesintisi komplo teorisi mi? NASA onaylı bir açıklama var mı?



21 Aralık 2020 tarihinde elektrik kesintilerinin olacağı iddiaları dünyanın dört bir yanında araştırılıyor. 21 Aralık tarihinde ne olacağı, NASA onaylı elektrik kesintisinin olup olmayacağı araştırılıyor. Jüpiter ve Satürn'ün 21 Aralık tarihinde gökyüzünde tek bir yıldız gibi parlayacağı astrologlar tarafından belirtildi. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya gelmesiyle ilgili astrologlar, gökbilimciler çeşitli açıklamalar yaptı.

21 ARALIK TARİHİNDE NE OLACAK?

21 Aralık en uzun gece olarak biliniyor. 21 Aralık 2020 tarihi ise Jüpiter ve Satürn'ün birleşeceği gün olarak duyuruldu. Kış Gündönümü olarak bilinen bugün güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarımkürede ise kısalmaya başlar.

İki gaz devi olduğu belirtilen gezegenlerin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması 21 Aralık 2020 tarihinde yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün birleşmesi en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşanmıştı.

Astrologların ve gökbilimcilerin iddialarına göre; 21 Aralık'ta büyük bir doğa olayı meydana gelecek. Jüpiter ve Satürn'ün bir araya geleceği ve tek yıldız gibi parlayacağı günde kimilerine göre elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca bu olayın burçları etkilemesi bekleniyor.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

NASA ONAYLI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN?

İddialara göre; 21 Aralık'ta güneşte patlama yaşanabileceği ve dünyadaki elektronik cihazların zarar görebileceği belirtilse de bu konuda bilimsel bir açıklama bulunmuyor. Resmi hiçbir açıklama yapılmamıştır ve söylenenler tamamen bir iddia olarak bir köşede durmaktadır.