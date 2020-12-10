2020 Türkiye'de en çok hangi konular arandı? İşte Google en çok aranan kelimeler 2020!

Google en çok aranan kelimeler 2020 listesini paylaştı. Arama motoru Google, her yıl arama trendlerinin kamuoyuyla paylaşıyor. Yeni bir yıla adım adım yaklaşırken 2020 yılı içinde Türkiye'de Google üzerinden yapılan aramalarda birinci sırayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere hizmete sunduğu EBA kelimesi kaptı. 2020 yılında Türkiye'de en çok hangi konular arandı? Google en çok aranan kelimeler 2020 haberimizde.

2020 YILINDA TÜRKİYE GOOGLE'DA EN ÇOK HANGİ KONULARI ARADI?

2020 yılında Türkiye Google'da en çok hangi konuları arandığı açıklandı. Buna göre genel aramalar içerisinden EBA ilk sırada bulunurken, Dolar kaç TL 2. sırada Koronavirüs 3. Deprem 4 ve Zoom 5. sırada yer aldı.

Dizi kategorisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Dizi Sadakatsiz ilk sıraya oturdu. Ardından Mucize Doktor 2. Masumlar Apartmanı 3. Sen Çal Kapımı 4. Alev Alev 5. sırada olduğu gözüktü.

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2020’de Yükselen Aramalar İsimler kategorisinde Türkiye’de ilk sırada yer alan Fahrettin Koca'yı ise sırasıyla Berat Albayrak, Ebru Şallı, Ellen Page, Alaattin Çakıcı, Fatih Terim, Lütfi Elvan, Sercan Yıldırım, Halil Sezai ve Nihat Hatipoğlu takip etti.

2020’nin Tarif kategorisinde ise ilk sırada Ekmek yer aldı. Ekmeği, Pide, Aşure, Çökertme Kebabı, Ramazan Pidesi, İzmir Bombası, Lahmacun, Güllaç Tatlısı, Ezogelin ve Kalburabastı takip etti.

Nasıl kategorisinde ilk sırada yer alan HES Kodu Nasıl Alınır'ı, Zoom Programı Nasıl Kurulur, 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır, Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor ve Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir, E devlet Makse Başvurusu Nasıl Yapılır, Seyahat İzni NAsıl Alınır, Öksürük Nasıl Gider, Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır, Eczaneden Maske Nasıl alınır bulundu.