2020 yılında Türkiye'de en çok aratılan kelimeler açıklandı

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. İşte 2020 yılı içerisinde en çok aradığımız kelimeler...

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

2020 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri de açıklamış oldu.

Genel, Dizi, İsimler, Kaybettiklerimiz, Nasıl ve Tarif kategorilerinden oluşan yılın en çok arananlar listesine hep birlikte bir göz atalım.

GENEL ARAMALAR

Genel arama terimlerine baktığımızda, koronavirüsle hayatımıza giren uzaktan eğitim platformu EBA'nın zirvede olduğunu görüyoruz. Koronavirüsün oldukça net bir şekilde hissedildiği listenin tamamı şu şekilde:

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Koronavirüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri

DİZİ

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

1) Sadakatsiz

2) Mucize Doktor

3) Masumlar Apartmanı

4) Sen Çal Kapımı

5) Alev Alev

6) Kırmızı Oda

7) Bay Yanlış

8) Menajerimi Ara

9) Bir Başkadır

10) Aşk 101

İSİMLER

İsimler kategorisine baktığımızda ise, koronavirüsle mücadelede ön planda yer alan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk sırada yer alıyor.

1) Fahrettin Koca

2) Berat Albayrak

3) Ebru Şallı

4) Ellen Page

5) Alaattin Çakıcı

6) Fatih Terim

7) Lütfi Elvan

8) Sercan Yıldırım

9) Halil Sezai

10) Nihat Hatipoğlu

KAYBETTİKLERİMİZ

Kaybettiklerimiz kategorisinde yılın en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant oldu.

1) Kobe Bryant

2) Pınar Gültekin

3) Nur Yerlitaş

4) Aytaç Yalman

5) Aleyna Çakır

6) Maradona

7) Ares Özdemir

8) Cemil Taşçıoğlu

9) Seyfi Dursunoğlu

10) Emre Gönlüşen

NASIL

Nasıl kategorisine baktığımızda ise, ülkemizdeki vatandaşların en çok HES kodunun nasıl alınacağını merak ettiğini görüyoruz.

1) HES Kodu Nasıl Alınır

2) Zoom Programı Nasıl Kurulur

3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır

4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor

5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir

6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır

7) Seyahat İzni Nasıl Alınır

8) Öksürük Nasıl Gider

9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır

10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır

TARİF

Son olarak 2020'nin en çok aranan kelimelerinde "tarif konusuna bakalım. Bu kategoride yılın en çok aranan kelimesi "ekmek" olurken, ikinci sırada ise "pide" yer aldı.

1) Ekmek

2) Pide

3) Aşure

4) Çökertme Kebabı

5) Ramazan Pidesi

6) İzmir Bombası

7) Lahmacun

8) Güllaç Tatlısı

9) Ezogelin

10) Kalburabasti

KÜRESEL ÇAPTA EN ÇOK ARANANLAR

Son olarak küresel çapta, 2020'de Google'da en çok arananlara kısaca bir göz atalım.

GENEL

1) Koronavirus

2) Election results

3) Kobe Bryant

4) Zoom

5) IPL

6) India vs New Zealand

7) Coronavirus update

8) Coronavirus symptoms

9) Joe Biden

10) Google Classroom

HABERLER

1) Koronavirus

2) Election results

3) Iran

4) Beirut

5) Hantavirus

6) Stimulus checks

7) Unemployment

8) Tesla stock

9) Bihar election result

10) Black Lives Matter

AKTÖRLER

1) Tom Hanks

2) Joaquin Phoenix

3) Amitabh Bachchan

4) Ricky Gervais

5) Jada Pinkett Smith

6) Justin Hartley

7) Lea Michele

8) Eleazar Gómez

9) Ansel Elgort

10) Михаил Ефремов

ATLETLER

1) Ryan Newman

2) Michael Jordan

3) Tyson Fury

4) Tom Brady

5) Mike Tyson

6) Luis Suárez

7) Alex Zanardi

8) Delonte West

9) Drew Brees

10) Thiago Silva

OYUNLAR

1) Among Us

2) Fall Guys: Ultimate Knockout

3) Valorant

4) Genshin Impact

5) The Last of Us 2

6) Ghost of Tsushima

7) FIFA 21

8) Animal Crossing

9) Call of Duty: Warzone

10) Dragon Quest Walk

KAYBETTİKLERİMİZ

1) Kobe Bryant

2) Naya Rivera

3) Chadwick Boseman

4) Sushant Singh Rajput

5) George Floyd

6) 三浦春馬

7) Caroline Flack

8) Diego Maradona

9) Sean Connery

10) Eddie Van Halen

TARİFLER

1) Dalgona coffee

2) Ekmek

3) Sourdough bread

4) Pizza

5) Lahmacun

6) Beer bread

7) Banana bread

8) Pita bread

9) Brioche

10) Naan

KİŞİLER

1) Joe Biden

2) Kim Jong Un

3) Boris Johnson

4) Kamala Harris

5) Tom Hanks

6) Jacob Blake

7) Kanye West

8) Ghislaine Maxwell

9) August Alsina

10) Ryan Newman