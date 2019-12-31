2020 yılbaşı mesajları.. Resimli, uzun, kısa sevdiklerinize özel en güzel yılbaşı mesajları..

2020 yılbaşı mesajları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2020 yılı için geri sayım başladı. Acı tatlı bir yılı daha geride bırakırken insanlar birbirleri ile yeni yıl dileklerini paylaşıyor. Yeni yıl mesajı için kimi hala SMS ile mesaj göndermeyi tercih ederken çoğunluk sosyal medyada yeni yılı kutluyor. Bu özel günde sevdiklerini unutmak istemeyenler 2020 resimli, uzun, kısa sevdiklerinize özel yılbaşı mesajlarını haberimizde bulabilir..

2020 YILBAŞI MESAJLARI.. UZUN, KISA,RESİMLİ, EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler..

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

Gelecek hakkında düşünün ki bir geleceğiniz olsun. Yeni yılınız kutlu olsun mutlu yıllar.

2019’a ELVEDA, 2020’ye MERHABA! Hoş geldin Yeni Yıl..

Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar..

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar..

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Varsın iki göz odalı bir evimiz olmasın, yeter ki senin iki gözün bende olsun. Yeni yılın kutlu olsun sevdiceğim.