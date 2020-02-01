Öğrencilerin dinlenme fırsatı buldukları yarıyıl tatilinin sonu yaklaştı. İkinci dönem için geri sayımın başladığı bu günlerde 2020 ve 2021 yılı okul takvimi hakkında da araştırmalar hız kazandı. 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak? 2020 15 tatil ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2020 VE 2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi, 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

2020 15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

2020 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020'de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 19 Haziran Cuma gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.