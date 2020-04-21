2020 resmi ve dini tatil günleri takvimi | Resmi tatiller ne zaman, hangi gün?

2020 resmi ve dini tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her yıl yayınlanan takvime göre vatandaşlar tatil ve iş planlarını düzenliyorlar. Resmi ve dini tatil günleri ile birlikte yıllık izin süreleri ve günleri de buna göre şekilleniyor. Resmi tatiler ne zaman? sorusunun yanıtı ile birlikte resmi ve dini tatil günleri takvimi haberimizde…

2020 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

-1 Ocak 2020 Çarşamba Yılbaşı

-23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü

-19 Mayıs Salı Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı

-15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü

-30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı

-28 Ekim Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arefesi (yarım gün)

-29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün