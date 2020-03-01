2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürecek? İşte cevabı

2020 yılın ramazan bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün sürecek gibi sorular merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Regaip Kandili’nin kutlayan Müslümanlar ramazan bayramını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvime göre ramazan bayramı İşte mayıs ayında yapılacak. İslam aleminin merakla beklediği günlerden biri olana ramazan bayramı için tüm merak edilenler haberde.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı. Bayram 2020 yılında 24 Mayıs'ta başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Takvime bakıldığında çalışma günü olan pazartesi ve salı gününün tatil olacağı görülüyor.

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

RAMAZAN NEDİR?

İslam dininde Ramazan, Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayı oluyor. Ramazan’ı bütün Müslümanlar oruç tutarak geçirir. Ramazan'ın kelime manası “Ramazan” (çok sıcak olma) kökünden gelir. Ramazan ayının (Arapça: رمضان Ramaḍan) çok sıcak anlamına gelmesinin nedeni, Ramazan’da; oruç ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında bunun yaz aylarına tekabül ediyor olması olarak açıklanıyor