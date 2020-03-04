2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında, kaç gün?

2020 Ramazan Bayramı tarihleri, yoğun olarak araştırılıyor. Bahar aylarına girmemiz ile birlikte Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. Dini bayramın ilk veya son gününün hafta sonu ile birleşmesi halinde bayram süresi uzatılabiliyor. Şehir dışındaki büyüklerini ziyaret etmek için şimdiden uçak bileti arayanlar bayramın kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Ramazan Bayramı tarihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

2020 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

İslam ülkelerinde arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan günler resmi tatil ilan edilir. Diğer ülkelerde farklı uygulamalar olmakla birlikte Batı'daki bazı büyük firma ve devlet kurumları Müslüman çalışanlarına bayram izni verir.

Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile 3 günlük bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını genellikle erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.

Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.