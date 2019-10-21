2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte takvim..

2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Özel sektör ve kamu çalışanları önümüzdeki sene Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini ve kaç gün tatil olduğunu merak ediyor. 11 ayın sultanı olan ve 1000 aydan daha hayırlı olan Ramazan Bayramı tatil günleri belli oldu. 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı haberimizde..

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs, 2020.

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs , 2020.

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs , 2020.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün

2020 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ