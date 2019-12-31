2020 Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yılbaşı ikramiyeleri nasıl tahsis edilir?

2020 Milli Piyango ikramiyelerinin nereden alınacağı merak ediliyor. 31 Aralık 2019 Milli Piyango yılbaşı ikramiyeleri nasıl tahsis edilir? Şans oyunu oynayan vatandaşlar heyecanla çekiliş tarihlerini bekliyorlar. Çekiliş günün gelmesi ile beraber gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan numaraları bilenler ikramiyelerini tahsis edebilecekler. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.