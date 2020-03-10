2020 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkileri neler? İşte yanıtı

2020 Merkür retrosunun bitişi için geri sayım başladı. 2020 Merkür retrosu ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı astroloji meraklıları tarafından merak ediliyor. Merkür retrosu, bir gezegenin geri harekette olması yani bir diğer deyişle yavaşlaması anlamına geliyor. Merkür gerilediğinde birtakım etkiler barındıran Merkür gezegeni böyle durumlarda tam olarak işlevini yerine getiremiyor. Her burcu farklı bir şekilde etkileyen Retro etkileri, toplum tarafından genel olarak; iletişimde aksaklık, eski kişilerin ya da işlerin geri dönüşünün sağlanması, birtakım gizli bilgilerin ortaya çıkması, elektronik aletlerdeki bozukluklar, yanlış anlaşılmalar gibi etkiler olarak sıralanıyor.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Balık burcunda geri hareket edecek olan Merkür Retrosu 16 Şubat'ta başladı. 11 Mart'a kadar devam edecek ve Kova burcuna kadar geri hareketine devam edecektir. Gezegenin geri hareket etmesi hızının düşmesi ve yavaşlaması anlamına gelmektedir. Merkür gerilemesi takvimiyle ilgili Miller, "Merkür gerilemesi dönemlerini takip etmek üretkenliğinizi artırmanıza ve hayatınıza getirebileceği sıkıntılardan kaçınmanıza yardımcı olabilir" yorumunda bulunuyor.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ NELERDİR?

Bu retro Merkür gezegeninin temsil ettiği konular ile ilgili engelleri ortaya çıkarır. Merkür retrosunda yeni anlaşmalar yapılmaz, yeni bir ilişkiye, işe başlanmaz, yeni kararlar alınmaz, resmi evraklar da sıkıntılar çıkabilir, elektronik aletler bozulabilir, dijital platformlar da problemler çıkması olasıdır.

MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

Sahneye inerek akılları bulandıracak, alınganlığı artıracak, ancak retroda doğanların yüzünü güldürecek günler başladı. İşte Merkür gerilemesinin burçlara etkileri...

KOÇ: Şüpheci tarafınızı yükseltecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır ilişkinizde sorunlar varsa, sessizliğiniz sevgilinizin kafasını karıştırabilir.

BOĞA: İyi niyetinizi suistimal ettiğini düşündüğünüz kişileri idare etmek istemeyeceksiniz. İş yerinizdeki kişilere mesafe koyabilirsiniz.

İKİZLER: Merkür gerilemesi, deyim yerindeyse size hayır diyebilmeyi öğretecek. İş yerinizdeki yoğunluk, çatışmaları da beraberinde getirebilir.

YENGEÇ: İş yerinizdeki sorumluluklarınızın artması endişelerinizi tetikleyebilir. Teknoloji, medya temelli konuları yönetmek için artı efor harcamanız gerekebilir.

ASLAN: Eleştiriye çok açık biri değilsiniz ancak bu süreçte tüm okları kendinize yönelteceksiniz. Projeleriniz için acele etmeyin.

BAŞAK: Her yere yetişme telaşınızdan dolayı dinlenmeyi bile unutacaksınız. Kendinizi rahatlatmanız, sağlığınız için de önemli olacak.

TERAZİ: Bir süredir haber beklediğiniz yerlerden gecikmeli cevaplar alabilirsiniz. Seyahate çıkma planlarınız varsa, evraklarınızı kontrol etmenizde fayda var.

AKREP: Kariyer hayatınızda ya da aile içindeki maddi konularda söz sahibi olabilirsiniz. Emeklerinizin arkasında durmak için bazı kişilerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: Ergenlik döneminde çocuğunuz varsa, onların duygusal iniş çıkışlarını yönetmekte zorlanabilirsiniz. Zamana bırakmanızda fayda var.

OĞLAK: Evde, iş yerinde, sosyal ilişkilerinizde yöneten siz olmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler sizi baskıcı olmakla suçlayabilir. Pişman olacağınız, kırıcı konuşmalardan uzak durun.

KOVA: Taşınma, ev değişikliği gibi konuları düşünüyorsanız, araştırmalarınızı derinleştirebilirsiniz. Eşinizin ailesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

BALIK: Doğrularınızdan şaşmayacağınızı ifade edebilirsiniz. Uzun süredir ilişkiniz varsa, evlilik konusundaki belirsizlikler kafa karıştırabilir.