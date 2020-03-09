2020 Kandil günleri ne zaman? Diyanet Kandil tarihlerini yayınladı!

Kandil günleri ne zaman? İslam alemi için mübarek olarak kabul edilen üç aylardan biri olan Recep ayına girmemizle beraber diğer kandil günleri de sık sık araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde kandil tarihleri de belli oldu. Müslümanların ilgiyle takip ettiği Kandil günleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 YILI KANDİL TARİHLERİ

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Bu sene Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.

2020 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

Regaip Kandili: 27 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 21 Mart Cumartesi

Berat Kandili: 7 Nisan Salı

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

KANDİLLER HAKKINDA

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiulevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip, yine Recep ayının 27. gecesi Miraç, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesidir.

Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “Kandil” olarak anılmaya başlamıştır.