2020 İmsakiye yayınlandı! İmsakiye nedir? Ramazan ne zaman başlıyor?
İmsakiye yayınlandı! 2020 Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet işleri Başkanlığı ise resmi internet sitesi üzerinden imsakiye paylaşımı yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Konya, Gaziantep, Antalya iftar vakitleri ve diğer tüm illerin ezan saatleri 2020 imsakiye ile belli olmuş oldu. İmsakiye nedir? sorusunun cevabı ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
İmsakiye nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı Müslümanlar için oldukça önem arz ediyor. Ramazan için sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı da 2020 imsakiye paylaşımını kamuoyuna duyurdu. Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusunun da net bir cevabı olan imsakiye aynı zamanda il il ezan vakitlerini de sunuyor. Detaylar haberimizde…
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İMSAKİYE NEDİR?
Ramazan’da imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye imsakiye adı veriliyor. İmsak ise oruca başlama zamanı; bir şeyden el çekerek nefsine hakim olma; cimrilik; bir şeyden el çekme ve kendini tutmak anlamlarına geliyor.
Her yıl Ramazan’a az bir süre kala imsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor.
2020 RAMAZAN İMSAKİYE
Bu yıla ait imsakiye için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden il il ezan vakitlerine bakabilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Ankara için ilk on güne ait imsakiye ise şu şekilde;
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu sene mübarek Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. Ay; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre ise 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak.. 23 Mayıs 2020 tarihinde de ramazan ayı sona erecek.