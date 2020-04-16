2020 İmsakiye yayınlandı! İmsakiye nedir? Ramazan ne zaman başlıyor?

İmsakiye nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı Müslümanlar için oldukça önem arz ediyor. Ramazan için sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı da 2020 imsakiye paylaşımını kamuoyuna duyurdu. Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusunun da net bir cevabı olan imsakiye aynı zamanda il il ezan vakitlerini de sunuyor. Detaylar haberimizde…

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İMSAKİYE NEDİR?

Ramazan’da imsak vaktini ve namaz vakitlerini gösteren çizelgeye imsakiye adı veriliyor. İmsak ise oruca başlama zamanı; bir şeyden el çekerek nefsine hakim olma; cimrilik; bir şeyden el çekme ve kendini tutmak anlamlarına geliyor.

Her yıl Ramazan’a az bir süre kala imsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor.

2020 RAMAZAN İMSAKİYE

Bu yıla ait imsakiye için Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden il il ezan vakitlerine bakabilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Ankara için ilk on güne ait imsakiye ise şu şekilde;

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene mübarek Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. Ay; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre ise 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak.. 23 Mayıs 2020 tarihinde de ramazan ayı sona erecek.