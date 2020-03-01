2020 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı hangi gün başlayacak?

İlk oruç ne zaman tutulacak sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı’ı tarafından belli oldu. Dini günler takviminden edinilen bilgiye göre ilk oruç Cuma gününe denk geliyor. Müslümanlar için farz olan bu ibadet hem nefsimizi hem de bedenimizi terbiye ediyor. Peki, ilk oruç hangi ayda tutulacak? Konu hakkında merak edilen bilgiye haberimiz içinden ulaşabilirsiniz.

2020 İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma başlayacak. İslam aleminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 19 Mayıs'ta ihya edilecek. Her yıl 10 gün geri sayan Ramazan ayı bu yıl 23 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1,5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN ORUCUNUN ÖNEMİ

Ramazan orucu, Bakara suresinin 183-184. ayetleriyle hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Peygamberimiz (a.s.) hayatında dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. 183. ayette orucun mutlak olarak farz kılındığı bildirilmekte, ancak orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir.

184. ayette bu kapalılık kısmen giderilmiş, orucun “sayılı günlerde” tutulacağı beyan edilmiştir. Sayılı günler ile maksat Ramazan ayıdır. 14 Bakara suresinin 184 ve 185. ayetinde şöyle buyrulmaktadır:

(Oruç), sayılı günler(dedir)…

…Sizden kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun… Allah, bu ayetlere Ramazan orucunu tutmayı Müslümanlara farz kılmıştır.

Allah’ı zikretmek, ana babaya iyilik etmek, şahitliği, tartı ve ölçüyü dosdoğru yapmak gibi emirlere; alkollü içkiler içmek, uyuşturucular kullanmak, kumar oynamak, hırsızlık yapmak ve cana kıymak gibi yasaklara uyularak yerine getirilir.

Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz kılındığının bildirilmesi ibadetin insanın kişisel ve sosyal hayatındaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir.