2020 ilk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç ne zaman? Ramazan başlangıç tarihi!

İlk sahur ve oruç ne zaman? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başlandı. Nisan ayının ortalarına doğru binlerce vatandaş Ramazan ayı heyecanı yaşıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili idrak etmemiz ile birlikte Ramazan ayı hakkında araştırmalar da hız kazandı. 2020 oruç başlama tarihi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı dini günler takviminde Ramazan ayının 24 Nisan'da başlayacağını duyurdu. 24 Nisan’da ilk oruç tutulacak; 23 Mayıs'ta da son oruçlar tutulacak. Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç, Allâh’ın emrine tâbî olmak ve O’nun rızâsını kazanabilmek için imsak vaktinden akşam Güneş’in batışına kadar yemek, içmek ve cinsî münâsebetten uzak durmak sûretiyle yapılan bir ibadettir.

Başta oruç olmak üzere namaz, zekât, infak, zikir, Kur’ân tilâveti, yardımlaşma, ikrâm etme gibi ibadetlere ağırlık verilerek değerlendirilen Ramazan ise, feyizli bir hayatın yaşandığı mübârek bir mükâfât ayıdır. Ayların efendisidir.[1] Bu ayda Cenâb-ı Hak kullarına çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunur. Af kapılarını sonuna kadar açar. Küçücük amellere bile büyük sevaplar lûtfeder. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 11; Müslim, Sıyâm, 1, 2, 4, 5)

ORUCUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam’ın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç, hicretten 18 ay sonra, Şaban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Selmân-ı Fârisî hazretleri, Resulullah efendimizin şaban ayının son günü hutbede şöyle buyurduğunu bildirmektedir:

“Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki bu aydaki bir gece,ki Kadir gecesi, bin aydan daha faydalıdır. Allah ü Teâlâ, Ramazan ayında her gün oruç tutulmasını emretti. Aynı zamanda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ay, iyi geçinmek ayıdır ve Müminlerin rızkı artar."