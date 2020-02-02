2020 ehliyet sınavı yoğun olarak araştırılıyor. 2020 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet için gerekli belgeler neler? sorularının yanıtı ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ehliyet almak isteyen kursiyerler; e-Sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanıyor. 2020 ehliyet sınavı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

2020 EHLİYHET SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı 81 ilde haftanın 7 (yedi) günü esınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sürücü sertifikası (başvurunuz esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Ehliyet Harc Ücreti + Kart Bedeli + Vakıf Bedeli

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

Adli sicil kaydı (başvurunuz esnasında sistemden kontrol edilecektir.)

Sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin talep edecekleri yaş sınırına göre sınıflandırmalar şu şekildedir.

-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi için 17 yaşını doldurmuş olmak.

-B ve G sınıfı sürücü belgesi için 18 yaşını doldurmuş olmak.

-C, D ve E sınıfı sürücü belgesi için 22 yaşını doldurmuş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi bölümlerinden mezun, TSK bünyesinde subay ve astsubay askeri ihtisas sınıfı okullarında ve Uzman Jandarma okullarında açılmış olan sürücü eğitimi kurslarından başarılı bir şekilde mezun olanlarında bu şart hiçbir şekilde aranmaz.)

2020 EHLİYHET SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir.

Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur.

Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan aday, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın yabancı dil seçeneğinin adayın sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan adayların sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir. İşitme engelli adaylar, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın engel durumunun sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen adayların sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.