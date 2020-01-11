2020 ehliyet sınavı ne zaman? 2020 ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene ehliyet almak isteyen vatandaşlar ehliyet sınavı ile ilgili araştırma yapıyor. e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır. Kursiyerler kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ilde e-Sınava alınacaktır. Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

Kursiyer; e-Sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

2020 EHLİYHET SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvimine göre, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı 81 ilde haftanın 7 (yedi) günü esınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

2020 EHLİYHET SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır. e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir.

Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur.

Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır. e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan aday, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir.

Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın yabancı dil seçeneğinin adayın sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan adayların sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir. İşitme engelli adaylar, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın engel durumunun sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen adayların sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.