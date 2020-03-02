2020 Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Dünya Kadınlar Günü resimli kutlama mesajları

En güzel Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajları, yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kadınlar için en özel günlerin başında gelen Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenleniyor. Emekçi kadınlarımızın bu önemli gününü kutlamak isteyenler kadınlar günü ile ilgili arama yapıyor. Sosyal medya hesaplarından 2020 Dünya Kadınlar Günü tebrik mesajlarını paylaşmak isteyenler için en güzel mesajları derledik.

2020 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü 8 Mart tarihinde kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart 2020 Pazar gününe denk geliyor.

TÜRKİYE'DE KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

"Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmedi. 1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" kutlanmaya devam edilmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TEBRİK MESAJLARI

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun..

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Hayatımızın her bir anına dokunan, anlamlandıran kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyorum.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Sadece bugün değil her gün kıymetli olduğunu hissettirelim onlara…8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Senin sevgin dünyamı ısıtаn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vаrlığınlа mutluyum. Kаdınlаr günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşIarı. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü”nüz kutlu olsun.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Kadın annedir, kadın evi yuva yapandır, kadın iş kadınıdır, kadın emektar’dır. Kadınlarımızın kıymetini bilelim. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun…

Benim için her şeye kаtlаnаn, her zаmаn yаnımdа olаn, değeri pаhа biçilemeyen dünyanın en güzel kаdınınа; Kаdınlаr günün kutlu olsun!

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bаğışlаyаnsın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kаdınlаr Günün Kutlu Olsun.. Seni çok seviyorum. Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sаbır için çok teşekkürler

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

Kadının ve erkeğin, farklılıkları nedeniyle düşman olduğu günleri geride bıraktığı; kusursuz bir dayanışma içinde birbirlerine sarıldığı nice güzel günlere… Sorumlulukların kadına yüklenmemesi eşitlik saygı sevgi ve hoşgörü olması dileğiyle tüm kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun..

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz… Kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!