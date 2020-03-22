Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat Kandili anlamı ve önemi nedir?

Berat Kandili Ramazan ayından önceki son kandildir. “Arınma ve kurtuluş” anlamlarına gelen Berat, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “mübarek gece” olarak da anılır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. 2020 Berat Kandili ne zaman? sorusu ise merak edilmeye başladı. Berat Kandili anlamı önemi ve faziletleri için detaylar haberimizde…

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelir. Berat ve beraet; aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Berat Kandili, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi’nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ’ya arz olunur.

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde kandil günlerinin de içerisinde yer aldığı dini takvimi yayınlamıştı. Müslümanlar bu takvime yoğun ilgi gösteriyor. Üç ayların ikincisi olan mübarek Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de yer alıyor. Müslümanlar bu kandilde de bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. 21 Mart Cumartesi günü idrak edilen Miraç Kandili’nden sonra Berat Kandili tarihi de merak ediliyor. Berat kandili bu yıl 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.