2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu pazar mı, haftaya mı?

2020 Anneler Günü için geri sayım sona eriyor. Annesinin "Anneler Günü"nü kutlamak isteyen milyonlarca vatandaş bu sene Anneler Günü'nün hangi tarihe tekabul ettiğini araştırıyor. 2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü yarın mı, haftaya mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü 2020 tarih bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, YARIN MI?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanıyor. Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da ise Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Bu sene Anneler Günü, Mayıs'ın ikinci pazar günü olan 10 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Tarihteki ilk Anneler Günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılıyor. İngiltere’de ise 1600’lü yıllarda “Anneler Pazarı” kutlanırdı.

Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla birlikte, kutlama biçim değiştirerek “Kilise Ana” isimli kutlamaya dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” olduğuna inanılıyordu. Zamanla kilise festivali ile “Anneler Pazarı” kutlamaları birleştirildi ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular. O günlerden günümüze Anneler Günü her yıl kutlanan özel bir gün olarak devam ettirildi.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem.

* Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

* Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

* Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

* Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

* Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.