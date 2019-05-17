Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak?

Ramazan ayı devam ederken Müslüman vatandaşların aklında, “kurban bayramı tatili ne zaman “ sorusu var. Bayram tatillerinin normal süresine ek tatil günlerinin de eklenmesi ile tatil programı planlamayı bekleyen vatandaşlar kurban bayramı tatilinin uzayıp uzamayacağını sorguluyor. Kurban bayramının yaz tatili sürecine denk gelmesi ile birlikte vatandaşlar uzun bir tatil yapmak istiyor. İşte, “2019 Kurban Bayramı tarihi belli oldu mu?” sorusunun yanıtı…

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 resmi tatillere göre yılın ikinci en uzun tatili Kurban Bayramı. Çalışanların da özellikle yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle tercih ettiği Kurban Bayramı hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Fakat sadece 2 gün izin kullanarak 2019 Kurban Bayramı'nı da 9 güne çıkarmak mümkün.

Kurban Bayramı 10 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona eriyor. Bayramı takip eden 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma günleri için izin alırsanız Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarabilirsiniz. 2019 Kurban Bayramı tarihi şöyle;

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan Bayramı, 4-5-6 Haziran'da kutlanacak. Yarım gün tatil olan arife günü 3 Haziran Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu durumda Ramazan Bayramı ile hafta sonu tatilini birleştirmek için izin kullanmak gerekir. Eğer yarım gün izin alınırsa 1 Haziran Cumartesi ve 2 Haziran Pazar günü ile birleştirilmiş olacak ve Ramazan Bayramı tatili 6 güne çıkmış olacak. (1 Haziran Cumartesi ile 6 Haziran Perşembe)



2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı