2019 Dünya Turizm Eğitim Zirvesi Vatel İstanbul'da

Eurhodip 2019 İstanbul’un sloganı “Let’s Build Bridges Together” yani “Beraber Köprüler Kuralım.” Eurhodip İstanbul’a ev sahipliği yapacak olan ‘Vatel İstanbul’un kurucusu Ali Doğan Çamak organizasyon hakkında şunları söyledi;

Organizasyon 4 gün sürecek. 16 Ekim’den 20 Ekim’e kadar dünyanın birçok farklı ülkesinden otelcilik okulu, gastronomi okulu yöneticileri ve öğrencileri bu organizasyona gelecek. Birlikte otelciliğin geleceğini konuşacağız, birlikte düşüneceğiz, yeni fikirler üreteceğiz, belki de ortaya çok güzel yeni fikirler çıkaracağız. Ayrıca Eurhodip’in İstanbul için önemi gerçekten paha biçilemez. Çünkü buradaki sektör temsilcileri gerçekten de kendi ülkelerine gittiklerinde İstanbul’u gördükten sonra dolayısıyla İstanbul’un potansiyelini, İstanbul’un konumunu, İstanbul’un gerçek anlamda turizm için otelcilik için neler ifade ettiğini, nasıl bir anlam ifade ettiğini gelip keşfediyor olacaklar. Bu doğrultuda biz de gerçekten A’dan Z’ye mükemmel bir organizasyon yapmak için elimizi taşın altına koyduk. Hem sektörden hem de sektör dışından herkesi bu organizasyona destek olmaya, bizimle işbirliği halinde olmaya davet ediyoruz.