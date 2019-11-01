2019 ara tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman tatil? Öğrenciler ve veliler Kasım ayına dikkat

2019 ara tatil ne zaman olacak? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 çalışma takvimini yayımlandı. Yeni tatil takvimi ile öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunuluyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler ve veliler 2019 ara tatil ne zaman olacak, Okullar ne zaman tatil? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kasım ara tatil tarihleri..

2019 ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. Ara tatil ve dönem tatil tarihleri haberimizde..

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 18 Kasım’da başlayacak ve 22 Kasım’a kadar devam edecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

BİRİNCİ DÖNEM TATİL TARİHİ

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6 Nisan’da başlayacak ve 10 Nisan’a kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da sona erecek.

YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

Yaz tatili 11 hafta olacak.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cuma günü

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Salı günü

15 Temmuz Demokrasi Bayramı çarşamba günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü