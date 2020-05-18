2004'te Villarreal Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3.tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 18 Mayıs Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



2004'TE VİLLARREAL GALATASARAY ARASINDAKİ UEFA KUPASI 3.TUR RÖVANŞ MAÇINDA FORMA GİYEN SABRİ SARIOĞLU'NUN 55 NUMARALI FORMASINDA ADI NASIL YAZILMIŞTIR?

A: Sarbi



B: Sarpi

C: Basri

D: Sapri

Doğru cevap: A: Sarbi