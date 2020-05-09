2003'te neredeki su altı arkeoloji müzesinin girişine "Müzemiz su altında değildir, eserler suyun altından çıkarılmıştır" şeklinde bir yazı asılmıştır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



2003'TE NEREDEKİ SU ALTI ARKEOLOJİ MÜZESİNİN GİRİŞİNE "MÜZEMİZ SU ALTINDA DEĞİLDİR, ESERLER SUYUN ALTINDAN ÇIKARILMIŞTIR" ŞEKLİNDE BİR YAZI ASILMIŞTIR?



A: Bodrum



B: Çeşme

C: Kaş

D: Beşiktaş

Doğru cevap: A Bodrum